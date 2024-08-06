इन वेब सीरीज को देख तेज दिमाग वाले भी कहेंगे- 'बाप रे इतना सस्पेंस'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 06, 2024

वेब सीरीज 'असुर' को जियो सिनेमा पर खूब देखा गया।

वेब सीरीज 'आर्या' को हॉटस्टार पर काफी पसंद किया गया।

वेब सीरीज 'कैंडी' को जियो सिनेमा पर स्ट्रीम कर सकते हैं।

वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जा सकती है।

वेब सीरीज 'अपहरण' को जियो सिनेमा पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

वेब सीरीज 'काला पानी' नेटफ्लिक्स पर काफी चर्चित रही।

वेब सीरीज 'पाताल लोक' प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' प्राइम वीडियो पर मनोरंजन करने के लिए है।

वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' हॉटस्टार पर देखी जा सकती है।

वेब सीरीज 'किलर सूप' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।

