सोनी लिव की इन वेब सीरीज का सस्पेंस देख हिल जाएगा दिमाग
Pratibha Gaur
| Sep 12, 2024
हुमा कुरैशी स्टारर फिल्म 'महारानी 2' में आपको जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा।
अरबाज खान की 'तनाव' को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।
'36 डेज' में भी आपको जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलेगा।
'स्कैम 2023: द तेलगी स्टोरी' को भी आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।
'अनदेखी' शो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा।
'कफस' फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर देखने को मिलेगा।
'तब्बार' फिल्म आपका सस्पेंस देख आपके होश उड़ जाएंगे।
'काठमांडु कनेक्शन' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
'द व्हिसल ब्लोअर' वेबसीरीज में भी खूब सस्पेंस और थ्रिलर मौजूद है।
