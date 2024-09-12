सोनी लिव की इन वेब सीरीज का सस्पेंस देख हिल जाएगा दिमाग

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 12, 2024

हुमा कुरैशी स्टारर फिल्म 'महारानी 2' में आपको जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा।

Source: Bollywoodlife.com

अरबाज खान की 'तनाव' को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'36 डेज' में भी आपको जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलेगा।

Source: Bollywoodlife.com

'स्कैम 2023: द तेलगी स्टोरी' को भी आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'अनदेखी' शो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा।

Source: Bollywoodlife.com

'कफस' फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर देखने को मिलेगा।

Source: Bollywoodlife.com

'तब्बार' फिल्म आपका सस्पेंस देख आपके होश उड़ जाएंगे।

Source: Bollywoodlife.com

'काठमांडु कनेक्शन' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।

Source: Bollywoodlife.com

'द व्हिसल ब्लोअर' वेबसीरीज में भी खूब सस्पेंस और थ्रिलर मौजूद है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इन मर्डर मिस्ट्री फिल्मों की कहानी में अटक जाएगा दिमाग, झंड हो जाएगी जिंदगी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.