Disney Plus Hotstar पर मिलेगा इन तमिल थ्रिलर फिल्म का हिंदी वर्जन
Pratibha Gaur
| Nov 22, 2024
नयनतारा की 'नेत्रीकान' आप होश उड़ाकर रख देगी.
'कुटरामे ठंडानाई' मूवी का सस्पेंस और थ्रिलर आपके रोंगटे खड़े कर देगा.
'पार्किंग' मूवी में आपको जबरदस्त ड्रामे के साथ ही खूब सारा सस्पेंस भी देखने को मिलेगा.
आप डिज्नी+हॉटस्टार पर 'साइरन' फिल्म भी देख सकते हैं.
'कोलाइगरन' इस तमिल फिल्म का हिंदी वर्जन आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
'थीरन अधिगारम गोंदरू', इस तमिल फिल्म में खूब खून खराबा देखने को मिलेगा.
अक्षय कुमार की 'कठपुतली' फिल्म तमिल का हिंदी वर्जन है.
'नीबूनन' इस तमिल फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
'युथम सेई' फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.
'थेगिड़ी' फिल्म का हिंदी वर्जन भी यहां उपलब्ध है.
