हॉटस्टार की ये क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देख भन्ना जाएगा माथा!
वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
वेब सीरीज 'आखिरी सच' ने लोगों के होश उड़ा दिए.
वेब सीरीज 'आर्या' में जमकर क्राइम दिखाया गया है.
वेब सीरीज 'बैड कॉप' को देख लोग डर गए थे.
वेब सीरीज 'कमांडर करण सक्सेना' काफी पॉपुलर हुई.
वेब सीरीज 'ग्रहण' लोगों को पसंद आई.
वेब सीरीज 'गुनाह' आते ही लोगों के बीच छा गई.
वेब सीरीज 'होस्टेजस' देखकर आपकी रूह कांप जाएगी.
वेब सीरीज 'ह्यूमन' में खतरनाक कहानी है.
वेब सीरीज 'नवंबर स्टोरी' काफी चर्चा में रही.
