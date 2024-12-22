Netflix पर इन 10 वेब सीरीज का दबदबा, देशभर में कर रहीं ट्रेंड
| Dec 22, 2024
'मिसमैच्ड' भारत में नेटफ्लिक्स पर नंबर वन पर ट्रेंड कर रही है.
वहीं दूसरे नंबर पर हॉलीवुड टीवी शो 'ला पाल्मा' का नाम है.
लिस्ट में तीसरे नंबर पर 'वेन द फोन रिंग्स' का नाम है.
'ये काली काली रातें' चौथे नंबर पर भारत में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है.
'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' का नाम पांचवें नंबर पर शामिल है.
छठे नंबर पर भारत में 'ब्लैक डव्स' वेब सीरीज तेजी से ट्रेंड कर रही है.
'स्क्विड गेम्स' का नाम लिस्ट में सातवें नंबर पर है,
आठवें नंबर पर 'आईसी814' का नाम है.
'वर्जिन रिवर' का नाम लिस्ट में नौवें नंबर पर है.
तो वहीं 10वें नंबर पर नेटफ्लिक्स पर 'खाकी: द बिहार चैप्टर' ट्रेंड कर रही है.
