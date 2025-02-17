Zee 5 पर मौजूद इन सीरीज को देख अटक जाएंगी सांसे, सस्पेंस देख उड़ जाएंगे होश

Zee 5 पर मौजूद इन सीरीज को देख अटक जाएंगी सांसे, सस्पेंस देख उड़ जाएंगे होश
| Feb 17, 2025
‘काली’ की कहानी को देख दिमाग सुन्न रह जाएगा. इस सीरीज में एक अकेली औरत की कहानी है, जो एक अपराध में शामिल हो जाती है.
90 के दशक में गोरखपुर में होने वाले अपराध को देखने के लिए ‘रंगबाज’ वेब सीरीज बेस्ट है.
‘अभय’ सीरीज में उत्तर प्रदेश में साल 2006 में हुए एक अपराध को दिखाया गया है. कहानी देख आप भी सोच में डूब जाएंगे.
‘बिच्छू का खेल’ सीरीज में दो लोगों की कहानी दिखाई गई है, जो दिन में एक दुकान में काम करते हैं और रात में लुटेरे बन जाते हैं.
‘माफिया’ यह एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है. इस सीरीज की दमदार कहानी आपको लास्ट तक बांधे रखगी.
‘कोड एम’ यह एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है. इसे लोगों ने बहुत पसंद किया है.
‘दुरंगा’ एक क्राइम-थ्रिलर सीरीज है. इस सीरीज के दो सीजन स्ट्रीम हो चुके हैं, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था.
‘मुखबिर- द स्टोरी ऑफ ए स्पाई’ भी जबरदस्त सीरीज है. यह एक जासूसी-थ्रिलर वेब सीरीज है.
‘ऑटो शंकर’ चेन्नई का सीरियल किलर और खतरनाक गैंगस्टर गौरी शंकर पर यह सीरीज बनी है.
‘सनफ्लावर’ वेब सीरीज में डार्क कॉमेडी दिखाई गई है. इसे लोगों ने बहुत पसंद किया था.
