सच्ची घटना पर बनी इन वेब सीरीज को देख खौफ में आ गए थे लोग
Shashikant Mishra
| Sep 07, 2024
हॉटस्टार पर वेब सीरीज 'आखिरी सच' स्ट्रीम कर सकते हैं।
वेब सीरीज 'ऑटो शंकर' जी5 पर उपलब्ध है।
वेब सीरीज 'स्कूप' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जा सकती है।
प्राइम वीडियो पर वेब सीरीज 'मुंबई डायरीज' काफी पॉपुलर हुई।
वेब सीरीज 'दहाड़' प्राइम वीडियो पर खूब देखी गई।
नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज 'द रेलव मेन' मौजूद है।
वेब सीरीज 'खाकीः द बिहार चैप्टर' नेटफ्लिक्स पर चर्चा में रही।
नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज 'ट्रायल बाय फायर' देख सकते हैं।
वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' को नेटफ्लिक्स पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
जी5 पर वेब सीरीज 'रंगबाज' आते ही छा गई थी।
