नेटफ्लिक्स की इन 10 वेब सीरीज को देखने के लिए चाहिए मजबूत कलेजा

Pratibha Gaur | Aug 11, 2024

मनोज बाजपेयी और कोंकणा सेन शर्मा की 'किलर सूप' में जबरदस्त सस्पेंस दिखाया गया है।

'दिल्ली क्राइम' वेबसीरीज आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी।

'खाकी' वेबसीरीज में भर-भरकर क्राइम और सस्पेंस देखने को मिलेगा।

रवीन टंडन की 'अरण्यक' वेब सीरीज में बहुत खून-खराबा दिखाया गया है।

'गन्स एंड गुलाब्स' यह सीरीज भी आपका खूब मनोरंजन करेगी।

अभये देओल की 'ट्रेल बाय फायर' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 'सेक्रेड गेम्स' में आपको बहुत खून-खराबा देखने को मिलेगा।

वरुण सोबती की 'कोहरा' में भी जबरदस्त सस्पेंस दिखाया गया है।

करिश्मा तन्ना की 'स्कूप' वेब सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

