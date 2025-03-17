OTT पर तहलका मचाने वाली टॉप 10 वेब सीरीज

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Mar 17, 2025

धांसू सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर वेब सीरीज Dhootha आपको Prime Video पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज The Last Hour भी Prime Video पर मौजूद है.

Suzhal वेब सीरीज का हाल ही में दूसरा सीजन आया है. इसे आप Prime Video पर देख सकते हैं.

सीरीज Gyarah Gyarah को आप Zee5 पर देख सकते हैं.

Samantar सीरीज की कहानी आपका माथा फिर देगी. इसे आप Mx Player पर आराम से देख सकते हैं.

वेब सीरीज The Jengaburu Curse, SonyLiv पर अवेलेबल है.

Matsya Kaand वेब सीरीज को लोगों ने खूब पसंद किया है. ये सीरीज आपको Mx Player पर मिलेगी.

Vadhandhi वेब सीरीज, Prime Video पर मौजूद है.

अगर आप कोई अच्छी सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज देखने का सोच रहे हैं तो आप Netflix पर मौजूद Kaala Paani देख सकते हैं.

थ्रिल से भरपूर वेब सीरीज Dahan को आप JioHotstar पर देख सकते हैं.

