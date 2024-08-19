नेटफ्लिक्स की इन वेब सीरीज में पार हुईं दरिंदगी की सारी हदें
Pratibha Gaur
| Aug 19, 2024
कोंकणा सेन शर्मा की 'किलर सूप' में जबरदस्त क्राइम दिखाया गया है।
वरुण सोबती की 'कोहरा' देखकर आप कांप उठेंगे।
'शी' वेबसीरीज में दरिंदगी की सारी हदें पार की गई हैं।
'जामताड़ा' में क्राइम का घिनौना चेहरा दिखाया गया है।
'माई' वेबसीरीज को देख आपकी रूह कांप उठेगी।
'विरप्पन' वेब सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।
नवाजुद्दीन सिद्धीकी की 'सेक्रेड गेम्स' आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
'दिल्ली क्राइम' देख आपकी रूह कांप उठेगी।
'ये काली काली आंखें' ये वेबसीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।
'गन्स एंड गुलाब्स' वेबसीरीज देख आपकी रूह कांप जाएगी।
