मार-काट से भरी हैं नेटफ्लिक्स की ये वेब सीरीज, देखकर कांप जाएगी रूह
Pratibha Gaur
| Sep 05, 2024
नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'दिल्ली क्राइम्स' में आपको खूब खून खराबा देखने को मिलेगा।
मनोज बाजपेयी की 'किलर सूप' आपको खूब एंटरटेन करेगी।
'माई' वेब सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
'हाउस ऑफ सीक्रेट्स' देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा।
'शी' वेब सीरीज में आपको खूब खून खराबा देखने को मिलेगा।
वरुण सोबती की 'कोहरा' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
'गन्स एंड गुलाब्स' भी खून खराबे से भरी हुई है।
'अरण्यक' वेब सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
'जामताड़ा' भी खूब मार-काट से भरी है।
