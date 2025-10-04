2025 की बेस्ट मूवी कौन? बॉक्स ऑफिस पर छाई ये 5 फिल्में, जिन्हें देखने के लिए टूट पड़े लोग
Sadhna Mishra
| Oct 04, 2025
इस साल यानी 2025 में बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक कई हिट फिल्में देखने को मिली.
ऐसे में आइए साल 2025 की 5 ऐसी फिल्मों के बारे में जानते हैं, जिसने लिस्ट में टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है.
मोहित सूरी की रोमांटिक ड्रामा 'सैयारा' ने IMDb पर 7.1 की रेटिंग हासिल की और बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का दिल जीता.
रजनीकांत की 'कुली' 6.4 रेटिंग और शानदार दर्शक रिस्पॉन्स के साथ टॉप 5 में शामिल हुई.
तमिल फिल्म 'ड्रैगन' की कहानी और कायडु-अनुपमा की केमिस्ट्री ने 7.9 रेटिंग दिलाई.
'महावतार नरसिम्हा' ने अपने दमदार विजुअल्स और 9.1 रेटिंग के साथ थिएटर्स में जमकर धमाल मचाया.
विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की 'छावा' ने IMDb पर 7.3 रेटिंग से हर किसी को चौंका दिया.
नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर इन फिल्मों को देखकर आप भी 2025 के हिट मूवीज का मजा ले सकते हैं.
