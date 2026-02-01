OTT की ये 5 हॉरर फिल्में हैं 'डेडली', चौथी वाली 'चुड़ैल' का खौफ देख निकल जाएगी चीख!
Sadhna Mishra
| Feb 01, 2026
अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो आज हम आपको 5 ऐसी मूवीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो डर का असली मतलब बताती हैं.
ये फिल्में और सीरीज आपके न सिर्फ रोंगटे खड़े कर देंगी बल्कि इन्हें देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा.
अगर आप सुपरनैचुरल हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद करते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये 5 फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में होनी चाहिए.
विकास बहल के डायरेक्शन में बनी 'शैतान' एक ऐसी फिल्म है, जो डर के साथ-साथ मानसिक खेल भी दिखाती है.
विशाल फुरिया के निर्देशन में बनी 'मां' एक माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म है. इसमें मां-बेटी के रिश्ते और डर का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है.
नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल हॉरर एंथोलॉजी 'घोस्ट स्टोरीज' में चार अलग-अलग कहानियां हैं, जिसकी हर कहानी डर के अलग पहलू को छूती है.
ब्रिटिश काल के बंगाल के बैकग्राउंड पर आधारित फिल्म 'बुलबुल' एक खूबसूरत लेकिन डरावनी लोककथा है. जिसमें डर का असली मतलब समझ आता है.
कश्मीर घाटी की बेचैन कर देने वाली बैकग्राउंड में बनी 'बारामुल्ला' एक इंटेंस सुपरनैचुरल हॉरर-थ्रिलर है.
