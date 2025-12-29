OTT पर भारती सिंह या अमिताभ बच्चन किसका जलवा? जानें टॉप 5 की पोजीशन
Sadhna Mishra
| Dec 29, 2025
ऑरमैक्स मीडिया ने 22 से लेकर 28 दिसंबर 2025 के बीच के टॉप 5 नॉन-फिक्शन शोज की लिस्ट जारी कर दी है.
इस लिस्ट में OTT प्लेटफॉर्म्स पर व्यूअरशिप का नया रिकॉर्ड बनाया है. जिसमें भारती सिंह से लेकर पंकज त्रिपाठी तक के शो का नाम है.
ऑरमैक्स टॉप 5 की लिस्ट में भारती सिंह का कॉमेडी कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' टॉप 1 पीजिशन पर है. जियो हॉटस्टार पर इसे 4.3 मिलियन व्यूज मिले हैं
दूसरे पोजिशन पर कपिल शर्मा का शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' है. नेटफ्लिक्स पर इसे 2.3 मिलियन व्यूज मिले है.
तीसरे नंबर पर सोनी LIV पर 'इंडियन आइडल 16' है. जिसे 1.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.
चौथे नंबर पर तमिल 'बिग बॉस 9' है. इसे जियो हॉट स्टार पर 1.4 मिलियन व्यूज मिले हैं.
लिस्ट में सबसे लास्ट यानी पांचवे नंबर पर अमिताभ बच्चन का शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' है. इसे सोनी LIV पर 1.3 मिलियन व्यूज मिले हैं.
