कपार छील देंगी OTT पर मौजूद ये 5 टॉप थ्रिलर फिल्में
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 20, 2025
क्या आप भी थ्रिलर से भरपूर फिल्में पसंद करते हैं? अगर हां, तो ये फिल्में आपके लिए बेस्ट हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आज OTT प्लेटफॉर्म्स पर आप घर बैठे कई कमाल की थ्रिलर फिल्में देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आइए आज आपको 5 सबसे धांसू थ्रिलर फिल्मों के बारे में बताते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Section 375 कमाल की मूवी है. इसे आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म Rekhachithram लोगों को खूब पसंद आई थी. अब ये फिल्म जल्द ही SonyLiv पर आने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
साल 2024 में आई फिल्म CTRL आप Netflix पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म Do Patti को Netflix पर आराम से देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म Ulajh में एक IFS की कहानी दिखाई गई है. ये आपको Netflix पर मिलेगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: मेंहदी सेरेमनी में प्रतीक-प्रिया का रोमांटिक लिप-लॉक, लाल जोड़े में बिखेरा जलवा, फैंस बोले- 'परफेक्ट...'
अगली वेब स्टोरी देखें.