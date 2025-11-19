वीकेंड बन जाएगा सुपरहिट, अगर देख लिए Jio Hotstar के ये रियलिटी शो और फिल्में
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 19, 2025
अगर आप वीकेंड में घर पर ही अपनी छुट्टी को एन्जॉय करना चाहते हैं, तो आप OTT पर मौजूद इन शोज और फिल्मों का मजा ले सकते हैं.
दरअसल, इन दिनों कुछ रियलिटी शोज और फिल्में जियो हॉटस्टार पर खूब धमाल मचा रहे हैं.
जियो हॉटस्टार पर सबसे ज्यादा धमाल सलमान खान का शो बिग बॉस 19 मचा रहा है. आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं.
दूसरे नंबर 'जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ' है. 5.9 IMDb रेटिंग के साथ यह साइंस फिक्शन फिल्म फैंस को खूब पसंद आ रही है.
तीसरे नंबर पर तेलुगु की एक्शन एडवेंचर फिल्म 'मिराय' है, जो 7.3 IMDb रेटिंग के साथ लगातार ट्रेंड में बनी हुई है.
वहीं लाफ्टर शेफ्स भी मजबूती से चौथे स्थान पर बना हुआ है, जिसे लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. शो का तीसरा सीजन 22 नवंबर से शुरू हो रहा है.
पांचवे नंबर पर AI से बनी देश की पहली सीरीज 'महाभारत' है, जिसके हर शनिवार को नए एपिसोड्स रिलीज होते हैं.
