वीकेंड बन जाएगा सुपरहिट, अगर देख लिए Jio Hotstar के ये रियलिटी शो और फिल्में

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 19, 2025

अगर आप वीकेंड में घर पर ही अपनी छुट्टी को एन्जॉय करना चाहते हैं, तो आप OTT पर मौजूद इन शोज और फिल्मों का मजा ले सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, इन दिनों कुछ रियलिटी शोज और फिल्में जियो हॉटस्टार पर खूब धमाल मचा रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जियो हॉटस्टार पर सबसे ज्यादा धमाल सलमान खान का शो बिग बॉस 19 मचा रहा है. आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दूसरे नंबर 'जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ' है. 5.9 IMDb रेटिंग के साथ यह साइंस फिक्शन फिल्म फैंस को खूब पसंद आ रही है.

Source: Bollywoodlife.com

तीसरे नंबर पर तेलुगु की एक्शन एडवेंचर फिल्म 'मिराय' है, जो 7.3 IMDb रेटिंग के साथ लगातार ट्रेंड में बनी हुई है.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं लाफ्टर शेफ्स भी मजबूती से चौथे स्थान पर बना हुआ है, जिसे लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. शो का तीसरा सीजन 22 नवंबर से शुरू हो रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

पांचवे नंबर पर AI से बनी देश की पहली सीरीज 'महाभारत' है, जिसके हर शनिवार को नए एपिसोड्स रिलीज होते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: श्रद्धा कपूर की तरह पहनें रेड ड्रेस, लुक देख दीवाने हो जाएंगे लड़के

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.