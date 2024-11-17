Sonyliv पर साउथ की ये 7 थ्रिलर मूवीज देख हो जाएगी दिमाग की कसरत

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 16, 2024

फिल्म अंताक्षरी' की कहानी आपका ध्यान खींचेगी.

फिल्म 'सिनम' में गजब का थ्रिल देखने को मिलेगा.

फिल्म 'थलावन' को देखकर आपका मन खुश हो जाएगा.

फिल्म 'टोबी' को मिस करने पर पछतावा होगा.

फिल्म 'लुसिफर' काफी पॉपुलर हुई है.

फिल्म 'सैल्यूट' को लोगों ने पसंद किया.

फिल्म 'थंबी' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

