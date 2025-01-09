Kalki से भी धांसू हैं ये 7 साइंस फिक्शन मूवीज, OTT पर इनका करतब देख चौंधिया जाएंगी आंखें

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 09, 2025

अक्षय कुमार और ऐश्वर्या रॉय की फिल्म ‘एक्शन रिप्ले’ को आप Amazon Prime Video और YouTube पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

2014 की सबसे बड़ी और सुपरहिट फिल्म ‘पीके’ आप Netflix, Sony Liv और Amazon Prime Video पर देख सकते हैं..

Source: Bollywoodlife.com

सुपरस्टार शाहरुख खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म ‘रा.वन’ आपको Amazon Prime Video और Jio Cinema पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म ‘रोबोट’ आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी स्टारर ‘मिस्टर इंडिया’ एक एवरग्रीन फिल्म है. यह फिल्म Zee 5 और YouTube पर मौजूद है.

Source: Bollywoodlife.com

‘क्रिश’ ऋतिक रोशन की फिल्म 'कोई मिल गया' का सीक्वल है. इसे आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म ‘कोई मिल गया’ ने ऋतिक रोशन को रातों-रात स्टार बना दिया था. यह फिल्म आप Zee 5 पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: रणबीर कपूर का नया घर देख फटी रह जाएंगी आंखें, पापा ने बेटी राहा के लिए लुटाई सारी दौलत

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.