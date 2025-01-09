Kalki से भी धांसू हैं ये 7 साइंस फिक्शन मूवीज, OTT पर इनका करतब देख चौंधिया जाएंगी आंखें
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 09, 2025
अक्षय कुमार और ऐश्वर्या रॉय की फिल्म ‘एक्शन रिप्ले’ को आप Amazon Prime Video और YouTube पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
2014 की सबसे बड़ी और सुपरहिट फिल्म ‘पीके’ आप Netflix, Sony Liv और Amazon Prime Video पर देख सकते हैं..
Source:
Bollywoodlife.com
सुपरस्टार शाहरुख खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म ‘रा.वन’ आपको Amazon Prime Video और Jio Cinema पर मिल जाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म ‘रोबोट’ आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी स्टारर ‘मिस्टर इंडिया’ एक एवरग्रीन फिल्म है. यह फिल्म Zee 5 और YouTube पर मौजूद है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘क्रिश’ ऋतिक रोशन की फिल्म 'कोई मिल गया' का सीक्वल है. इसे आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म ‘कोई मिल गया’ ने ऋतिक रोशन को रातों-रात स्टार बना दिया था. यह फिल्म आप Zee 5 पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रणबीर कपूर का नया घर देख फटी रह जाएंगी आंखें, पापा ने बेटी राहा के लिए लुटाई सारी दौलत
अगली वेब स्टोरी देखें.