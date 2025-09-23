दृश्यम और अंधाधुन जैसी 7 थ्रिलर फिल्में, जिनकी कहानी देख रोंगटे हो जाएंगे खड़े

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Sep 23, 2025

Kahaani

विद्या बालन स्टारर फिल्म ‘कहानी’ देखकर आप हैरान रह जाएंगे. इसे आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.

Drishyam

अजय देवगन स्टारर इस फिल्म की कहानी का क्लाइमैक्स देखकर आप सिहर उठेंगे. इसे आप JioHotstar पर देख सकते हैं.

Andhadhun

आयुष्मान खुराना स्टारर इस फिल्म की कहानी देखकर आपका सिर चकरा जाएगा. क्राइम के साथ ही इसमें आपको कॉमेडी का जबरदस्त तड़का मिलेगा.

A Wednesday

इस फिल्म का का क्लाइमैक्स आपका दिमाग घुमा देगा.

Talvar

थ्रिल से भरपूर ये फिल्म आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी.

NH10

अनुष्का शर्मा स्टारर यह एक कमाल की थ्रिलर मूवी है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

7 Khoon Maaf

इस फिल्म की कहानी आपको अंदर से झकझोर देगी.

