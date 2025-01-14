रोंगटे खड़े कर देंगी South की ये 8 बेस्ट सस्पेंस-थ्रिलर वाली फिल्में, फ्री में लें मजे

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Jan 14, 2025

Drishyam के दोनों पार्ट यूट्यूब पर मिल जाएंगे. इसका हिंदी वर्जन भी बना है.

फिल्म Awe में साइक्लोजिकल थ्रिलर से भरपूर कहानी देखने के लिए मिलेगी.

फिल्म कैडेवर की कहानी में ढेर सारे ट्विस्ट और टर्न भरे हुए हैं.

D-16 L थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर फिल्म है, जिसे आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं.

फिल्म इरुल नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर मौजूद है.

मंकी बैग भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.

फिल्म V1 की कहानी काफी थ्रिलर है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट के आसपास घूमती है.

यूटर्न के सस्पेंस थ्रिलर में सामंथा रुथ प्रभु आपको इंप्रेस कर देंगी.

