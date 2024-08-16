नेटफ्लिक्स पर मौजूद इन फिल्मों में खूब दिखा खून-खराबा

शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' में जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिले हैं।

2023 में रिलीज हुई फिल्म 'लियो' हिट रही थी।

हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'सवी' एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है।

2021 की फिल्म 'सूर्यवंशी' बॉक्स ऑफिस बड़ी हिट हुई थी।

इस लिस्ट में फिल्म 'कोड नेम तिरंगा' का भी नाम शामिल है।

आयुष्मान खुराना की फिल्म 'एन एक्शन हीरो' को लोगों ने खूब पसंद किया था।

शाहरुख खान की फिल्म 'डॉन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की थी।

2022 की फिल्म 'रॉ' भी इस लिस्ट में शुमार है।

सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​की फिल्म 'मिशन मजनू' में भी खूब एक्शन सीन हैं।

