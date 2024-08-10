ये भोजपुरी हॉरर फिल्में उड़ा देंगी रातों की नींद, दिन भी लगेगा डर
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 10, 2024
रवि किश की 'बैरी कंगना' फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।
'बलमा बिहारवाला 2', यह फिल्म भी बहुत डरावनी है।
'मंगल फेरा' फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।
'बाप रे बाप', यह हॉरर फिल्म भी आपका डर से सामना करवाएगी।
निरहुआ की 'घूंघट में घोटाला' को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।
'डायन' फिल्म भी बहुत डरावनी है, यह यूट्यूब पर उपलब्ध है।
'बैरी सूरतिया' में भी आपको खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा।
'नंदिनी' फिल्म भी आपका डर से सामना करवाएगी।
