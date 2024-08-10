ये भोजपुरी हॉरर फिल्में उड़ा देंगी रातों की नींद, दिन भी लगेगा डर

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 10, 2024

रवि किश की 'बैरी कंगना' फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'बलमा बिहारवाला 2', यह फिल्म भी बहुत डरावनी है।

Source: Bollywoodlife.com

'मंगल फेरा' फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'बाप रे बाप', यह हॉरर फिल्म भी आपका डर से सामना करवाएगी।

Source: Bollywoodlife.com

निरहुआ की 'घूंघट में घोटाला' को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'डायन' फिल्म भी बहुत डरावनी है, यह यूट्यूब पर उपलब्ध है।

Source: Bollywoodlife.com

'बैरी सूरतिया' में भी आपको खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा।

Source: Bollywoodlife.com

'नंदिनी' फिल्म भी आपका डर से सामना करवाएगी।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: नेटफ्लिक्स की इन वेब सीरीज में दिखी खौफनाक क्राइम की सच्ची कहानी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.