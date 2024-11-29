सर्दी में गर्मी का पारा बढ़ाएंगी ये बोल्ड वेब सीरीज, इन OTT Platforms पर करें स्ट्रीम

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Nov 29, 2024

'शी' वेब सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

तमन्ना भाटिया की 'लस्ट स्टोरीज' के दोनों पार्ट नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं.

'आश्रम' वेब सीरीज में हद से ज्यादा बोल्ड सीन दिखाए गए हैं. इस शो को आप एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं.

पंकज त्रिपाठी की 'मिर्जापुर' अमेजन प्राइम वीडियोज पर अवेलेबल है.

स्वरा भास्कर की 'रसभरी' वेब सीरीज भी प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी का शो 'सेक्रेड गेम्स' भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.

अमेजन प्राइम वीडियोज पर मौजूद 'फॉर मोर शॉट्स' में आपको बोल्डनेस का तड़का देखने को मिलेगा.

'मेड इन हेवन' वेब सीरीज भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.

प्राइम वीडियोज पर मौजूद 'चरित्रहीन' वेब सीरीज में जबरदस्त इंटीमेट सीन दिखाए गए हैं.

