दिल चीर कर रख देती है इन बॉलीवुड फिल्मों की कहानी
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 26, 2024
तृप्ति डिमरी की फिल्म 'लैला मजनू' को जी 5 पर देखा जा सकता है.
अमेजन प्राइम पर आप फिल्म 'वीर जारा' का लुत्फ उठा सकते हैं.
सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
फिल्म 'सनम तेरी कसम' को आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.
विद्या बालन की फिल्म 'हमारी अधूरी कहानी' अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है.
रणबीर कपूर की फिल्म 'रॉकस्टार' जियो सिनेमा पर मौजूद है.
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'आशिकी 2' को आप फ्री में यूट्यूब पर एन्जॉय कर सकते हैं.
जियो सिनेमा पर सलमान खान की फिल्म 'तेरे नाम' मौजूद है.
सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की फिल्म 'शेरशाह' अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है.
