हॉलीवुड से दो गुना बेहतर है बॉलीवुड की ये वेब सीरीज

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 27, 2024

वेब सीरीज 'पंचायत' के तीनों सीजन्स अमेजन प्राइम पर देखी जा सकती है।

Source: Bollywoodlife.com

सीरीज 'कोटा फैक्ट्री' को आप नेटफ्लिक्स पर एन्जॉय कर सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'द फैमिली मैन' वेब सीरीज अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है।

Source: Bollywoodlife.com

सीरीज 'मिर्जापुर' के तीनों सीजन्स आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'स्कैम 1992' सोनी लिव पर उपलब्ध है।

Source: Bollywoodlife.com

अमेजन प्राइम पर वेब सीरीज 'एस्पिरेंट्स' मौजूद है।

Source: Bollywoodlife.com

'पाताल लोक' सीरीज को आप अमेजन प्राइम पर एन्जॉय कर सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'गुल्लक' सीरीज के चारों पार्ट को सोनी लिव पर देखी जा सकती है।

Source: Bollywoodlife.com

सोनी लिव पर वेब सीरीज 'असुर' अवेलेबल है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: स्त्री 2 की सुनामी में डूबा बॉक्स ऑफिस, 12वें दिन लागत से 11 गुना हुई कमाई

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.