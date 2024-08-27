हॉलीवुड से दो गुना बेहतर है बॉलीवुड की ये वेब सीरीज
वेब सीरीज 'पंचायत' के तीनों सीजन्स अमेजन प्राइम पर देखी जा सकती है।
सीरीज 'कोटा फैक्ट्री' को आप नेटफ्लिक्स पर एन्जॉय कर सकते हैं।
'द फैमिली मैन' वेब सीरीज अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है।
सीरीज 'मिर्जापुर' के तीनों सीजन्स आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं।
वेब सीरीज 'स्कैम 1992' सोनी लिव पर उपलब्ध है।
अमेजन प्राइम पर वेब सीरीज 'एस्पिरेंट्स' मौजूद है।
'पाताल लोक' सीरीज को आप अमेजन प्राइम पर एन्जॉय कर सकते हैं।
'गुल्लक' सीरीज के चारों पार्ट को सोनी लिव पर देखी जा सकती है।
सोनी लिव पर वेब सीरीज 'असुर' अवेलेबल है।
