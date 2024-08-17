एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देखें खून-खराबे से भरी ये वेब सीरीज

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 17, 2024

'भौकाल', मोहित रैन की इस सीरीज में जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए गए हैं।

'हेलो मिनी', यह वेब सीरीज भी एमएक्स प्लेयर पर उपलब्ध है।

'एक थी बेगम' क्राइम से भरपूर यह सीरीज आपको खूब पसंद आएगी।

प्रतीक बब्बर की 'चक्रव्यूह' में बहुत खून-खराबा दिखाया गया है।

रवि दुबे की 'मत्स्य कांड' को आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं।

'कार्टल' यह वेब सीरीज एमएक्स प्लेयर पर उपलब्ध है।

डेंजर्स, बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर की यह सीरीज बहुत खतरनाक है।

'नकाब' इस सीरीज में दबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा।

बिसात, यह वेब सीरीज आप एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं।

'बीहड़ का बागी' इस वेब सीरीज में जबरदस्त क्राइम दिखाया गया है।

