Netflix पर जरूर देखें ये 8 वेब सीरीज, अपराध-रहस्य और रोमांच देख फट जाएंगी आंखें

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Feb 18, 2025

सेक्रेड गेम्स में ढेर सारा क्राइम और सस्पेंस है. सीरीज सैफ अली खान की है.

क्राइम स्टोरीज भी इसी लिस्ट में है. इस सीरीज की कहानी आपका दिमाग घूमा देगी.

गन्स एंड गुलाब्स में ढेर सारा थ्रिलर मौजूद है. सीरीज की कहानी आपको पसंद आएगी

जमतारा नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज में से एक है, जिसमें क्राइम और थ्रिलर भरा पड़ा है.

खाकी द बिहार चैप्टर का दूसरा पार्ट आने ही वाला है. इस सीरीज में भयंकर क्राइम सीन्स है.

किलर सूप एक डार्क क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसके दो सीजन आ चुके हैं.

वेब सीरीज कोहरा का क्राइम और सस्पेंस आपके रोंगटे खड़े कर देगा.

माई साक्षी तंवर की धांसू सीरीज है. जिसमें सस्पेंस और क्राइम दोनों है.

शी भी इसी लिस्ट में है. ये सीरीज आपको पसंद आएगी.

