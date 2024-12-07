डर का खौफनाक चेहरा दिखाएंगी ये 9 मलायलम फिल्में, मिलेगा थ्रिलर का दोगुना डोज
Pratibha Gaur
| Dec 07, 2024
सस्पेंस और थ्रिलर से भरी 'पुलीमाड़ा' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'कासरगोल्ड' फिल्म नेटफ्लिक्स पर आपको मिल जाएगी.
'ऑपरेशन जावा' फिल्म जी5 पर मौजूद है. इस मूवी में आपको सस्पेंस का दोगुना डोज मिलेगा.
'टर्बो' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
ख सकते हैं. 'अंजाम पथिरा' फिल्म को आप सन नेक्स्ट पर हिंदी में देख सकते हैं.
सस्पेंस से भरी 'कोरोना पेपर्स' फिल्म हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
'जोसेफ' फिल्म को भी आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
'कुरुति' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
'गोलम' फिल्म अमेजन प्राइम वीडियोज पर मौजूद है.
