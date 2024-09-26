इन 9 क्राइम थ्रिलर फिल्मों को देख रातों की नींद हो जाएगी खराब
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 26, 2024
'पोर थोजिल' फिल्म को आप हिंदी में सोनी लिव पर देख सकते हैं।
अमला पॉल की 'कैडवर' फिल्म हॉटस्टार पर मौजूद है।
'ब्रह्मयुगम' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।
नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'सेक्टर 36' को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी।
'तुम्बाड' फिल्म प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।
विद्या बालन की 'कहानी' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
जॉन अब्राहम की 'नो स्मोकिंग' फिल्म जी5 पर मौजूद हैं।
'हिट: द फर्स्ट केस' इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
'स्पाइडर' फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।
