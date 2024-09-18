सोनी लिव पर मौजूद इन क्राइम थ्रिलर फिल्मों का सस्पेंस उड़ा देगा होश

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 18, 2024

रणवीर शौरे की 'कड़क' देखकर आपका दिल दहल जाएगा।

सोनी लिव पर आप 'डरना जरूरी है' फिल्म देख सकते हैं।

'थवालन' फिल्म आपके होश उड़ाकर रख देगी।

'पोर थोजिल' फिल्म में आपको डर का मंजर देखने को मिलेगा।

चियान विक्रम की 'कोबरा' भी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी है।

सोनी लिव पर आपको 'थिथ्थम इरांडु' फिल्म जरूर देखनी चाहिए।

'अनदेखी' फिल्म आपके होश को उड़ाकर रख देगी।

जॉन अब्राहम की 'रॉकी हैंडसम' फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए।

इस लिस्ट में राम पोथिनेनी की 'इस्मार्ट शंकर' का नाम भी शामिल है।

