नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोज पर देखें साउथ की ये 9 धांसू फिल्में, मिलेगा हिंदी डब्ड वर्जन
Pratibha Gaur
| Jul 11, 2025
अंजाम पथिरा, इस मलयालम फिल्म को आप जियो हॉटस्टार या फिर एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं.
कोरोना पेपर्स, इस मूवी को आप हिंदी में डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
गोलम, यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियोज पर हिंदी में उपलब्ध है.
जोसेफ, इस फिल्म को भी आप प्राइम वीडियोज पर हिंदी में देख सकते हैंं.
कासर गोल्ड, नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन मौजूद है.
कुरुति, आप साउथ की इस मूवी का हिंदी डब वर्जन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
ऑपरेशन जावा, इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन जियो सिनेमा पर उपलब्ध है.
पुलिमाड़ा का हिंदी डब वर्जन आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा.
टर्बो फिल्म का हिंदी डब वर्जन आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
