जी5 पर देखें ये जबरदस्त क्राइम थ्रिलर तेलुगु फिल्में
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 19, 2024
राम पोथिनेनी की 'इस्मार्ट शंकर' को आप जी5 पर देख सकते हैं।
'धुरुवांगल पथिनारू' फिल्म को भी आप जी5 पर देख सकते हैं।
खून-खराबे से भरी 'रक्षासुदु' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।
'स्पाइडर' फिल्म में भी आपको खूब क्राइम देखने को मिलेगा।
'कार्तिकेय 2' यह फिल्म में भी खूब सस्पेंस देखने को मिलेगा।
'क्रैक' फिल्म में भी जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा।
'धमाका' फिल्म आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी।
'केशवा' फिल्म भी फुल क्राइम और सस्पेंस से भरी हुई है।
'पेरुवु' फिल्म में भी खूब सस्पेंस भरा हुआ है।
