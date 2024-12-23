प्राइम वीडियो की इन वेब सीरीज का क्राइम थ्रिलर देख सुन्न पड़ जाएगा दिमाग
Kavita
| Dec 23, 2024
दहाड़ सोनाक्षी सिन्हा धमाकेदार वेब सीरीज है, जिसका क्राइम और एक्शन आपको खुश कर देगा.
ब्रीथ में आर माधवन की कमाल की एक्टिंग देखने के लिए मिलेगी.
फर्जी शाहिद कपूर की वेब सीरीज है, जिसकी कहानी शानदार है.
इस लिस्ट में इंस्पेक्टर ऋषि भी है, जिसमें कूट कूटकर क्राइम और सस्पेंस है.
द लास्ट आवर में खब सारा क्राइम और सस्पेंस दिखाया गया है.
मिर्जापुर अमेजन प्राइम की बेस्ट वेब सीरीज में से एक है, जिसके तीन सीजन आ चुके हैं.
पालात लोक का पहला सीजन आ गया है और फैंस को दूसरे सीजन का इंतजार है.
मंबई मेरी जान भी इसी लिस्ट में शामिल है.
crime aaj kal
