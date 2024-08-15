जी5 की इन 10 क्राइम वेब सीरीज को देख दहल जाएगा दिल
Pratibha Gaur
| Aug 15, 2024
'ऑटो शंकर' इस वेबसीरीज की कहानी बेहद ही जबरदस्त है।
'लाल बाजार' जी5 पर उपलब्ध है।
जेनिफर विंगेट की 'कोड एम' वेब सीरीज को आप जी5 पर देख सकते हैं।
कुणाल खेमू की 'अभय' वेब सीरीज देख आपका दिल दहल जाएगा।
'पोइजन' वेब सीरीज को आप जी5 पर देख सकते हैं।
'द चार्जशीट' सीरीज को आप जी5 पर देख सकते हैं।
दुरंगा वेब सीरीज में खूब सारा खून-खराबा दिखाया गया है।
Bhram-web-series 1
'डार्क 7 व्हाइट' वेबसीरीज आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी।
'बिच्छू का खेल' ये वेबसीरीज भी आप जी5 पर देख सकते हैं।
