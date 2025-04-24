खून-खराबे से भरपूर हैं ये 9 वेब सीरीज, ओटीटी पर करें विंज वॉच

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Apr 24, 2025

असुर, इस वेब सीरीज को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बार्ड ऑफ ब्लड, यह वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.

Source: Bollywoodlife.com

दिल्ली क्राइम्स, इस वेब सीरीज को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

किलर सूप, यह वेबसीरीज भी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

Source: Bollywoodlife.com

मिर्जापुर, खून खराबे से भरी इस वेब सीरीज को आप अमेजन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

पाताल लोक, यह वेब सीरीज भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.

Source: Bollywoodlife.com

सेक्रेड गेम्स, इस वेब सीरीज को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

तांडव, यह वेब सीरीज भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: शादियों के लिए बेस्ट हैं ये खूबसूरत साड़ियां, खूबसूरती देख हर कोई हो जाएगा दीवाना

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.