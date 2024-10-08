खोपड़ी खोल देगी इन 9 डार्क थ्रिलर फिल्मों की कहानी

तलाश आमिर खान की फिल्म है, जिसे देख मजा आ जाएगा.

जग्गी में एक ऐसे लड़के की कहानी है जो नपुंसक है.

शैतान अजय देवगन और आर माधवन की हिट फिल्म है.

ब्रह्मयुगम हॉरर थ्रिलर फिल्म है.

ऑटोहेड एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनी है, जो आपोक पसंद आएगी.

महाराजा नेटफ्लिक्स की धांसू फिल्म है, जिसका एक्शन हैरान कर देगा.

मातृभूमि में लड़कियों की शादी उनके ही भाइयों से करवाई जाती हैं.

अग्ली थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक बच्ची के गायब होने की गुत्थी सुलझाई जाती है.

हिट का सेकंड केस भी शानदार फिल्मों में से एक है.

