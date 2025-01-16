सामान्य बुद्धि नहीं सुलझा पाएगी इन 9 फिल्मों-वेब सीरीज की गुत्थी, OTT पर जरूर देखें

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 16, 2025

मुकेश जासूस वेब सीरीज को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

के के मेनन की 'शेखर होम' वेब सीरीज को आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.

नेटफ्लिक्सत पर मौजूद 'शेरलॉक होम्स' देखकर आपका दिमाग पूरी तरह से घूम जाएगा.

आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर 'चुड़ैल' वेब सीरीज देख सकते हैं.

दो जासूसों की कहानी 'द ब्रिज' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

कैसर, एक बंगाली वेब सीरीज है, जिसे आप होइचोई पर देख सकते हैं.

रहस्य फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

विद्या बालन की 'कहानी' फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

'इवारू' फिल्म को भी आप अमेजन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

