नेटफ्लिक्स की इन 9 हॉरर फिल्में को देख कांप जाएगा रूह
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 01, 2024
'एविल डेड राइस' एक डरावानी फिल्म है जिसे आप अपनी फ्रेंड्स के साथ देख सकते है.
Source:
Bollywoodlife.com
'द कॉन्ज्यूरिंग' फिल्म एड और लॉरेन वॉरेन की कहानी है जो एक भूतिया फार्महाउस की जांच करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'हेरिडिटरी' एक परिवार की कहानी है जो दादी के मौत के बाद अजीब तरह के घटनाओं का सामना करते है.
Source:
Bollywoodlife.com
'थैंक्सगिविंग' एक भूतिया फिल्म है इसे आप अपने पार्टनर के साथ देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'द विच' फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'वेरोनिका' 1991 की मैड्रिड की घटना पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'इट फॉलोज' एक लड़की के भयानक अभिशाप की कहानी पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
'बैककंट्री' एक रोमांचक फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'द फाइनल डेस्टिनेशन' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: डर से कंपकंपी छुड़ा देंगी क्राइम की सच्ची घटना वाली ये वेब सीरीज
अगली वेब स्टोरी देखें.