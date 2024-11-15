Malayalam Thriller: रूह कंपा देंगी ये 9 क्राइम थ्रिलर फिल्में, ओटीटी पर मिलेगा हिंदी वर्जन
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 15, 2024
ममूटी स्टारर 'टर्बो' फिल्म को आप जी5 पर हिंदी में देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'जोसेफ' मूवी का हिंदी डब्ड वर्जन आप डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'कासर गोल्ड' का सस्पेंस आपकी रूह कंपा देगा. यह फिल्म हिंदी में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
Source:
Bollywoodlife.com
मलयालम फिल्म 'पुलीमाड़ा' को आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर 'ऑपरेशन जावा' जी5 पर मौजूद है.
Source:
Bollywoodlife.com
'कुरुती' फिल्म आपको हिंदी में प्राइम वीडियोज पर मिल जाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
मलयालम फिल्म 'गोलम' आपको हिंदी में प्राइम वीडियोज पर मिल जाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
क्राइम और सस्पेंस से भरपूर अंजाम पथिरा का हिंदी डब्ड वर्जन आपको जियो सिनेमा पर मिलेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
'कोरोना पैपर्स' का हिंदी डब्ड वर्जन डिज्नी+हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बॉलीवुड के इस अमीर खानदान के बेटे ने सुनाई परिवार के स्ट्रगल की स्टोरी, जानें कौन है वो
अगली वेब स्टोरी देखें.