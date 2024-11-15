Malayalam Thriller: रूह कंपा देंगी ये 9 क्राइम थ्रिलर फिल्में, ओटीटी पर मिलेगा हिंदी वर्जन

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Nov 15, 2024

ममूटी स्टारर 'टर्बो' फिल्म को आप जी5 पर हिंदी में देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'जोसेफ' मूवी का हिंदी डब्ड वर्जन आप डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'कासर गोल्ड' का सस्पेंस आपकी रूह कंपा देगा. यह फिल्म हिंदी में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

Source: Bollywoodlife.com

मलयालम फिल्म 'पुलीमाड़ा' को आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर 'ऑपरेशन जावा' जी5 पर मौजूद है.

Source: Bollywoodlife.com

'कुरुती' फिल्म आपको हिंदी में प्राइम वीडियोज पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

मलयालम फिल्म 'गोलम' आपको हिंदी में प्राइम वीडियोज पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

क्राइम और सस्पेंस से भरपूर अंजाम पथिरा का हिंदी डब्ड वर्जन आपको जियो सिनेमा पर मिलेगा.

Source: Bollywoodlife.com

'कोरोना पैपर्स' का हिंदी डब्ड वर्जन डिज्नी+हॉटस्टार पर उपलब्ध है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बॉलीवुड के इस अमीर खानदान के बेटे ने सुनाई परिवार के स्ट्रगल की स्टोरी, जानें कौन है वो

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.