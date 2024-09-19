बहुत कंफ्यूजिंग हैं ओटीटी पर मौजूद ये 9 फिल्में

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 19, 2024

जॉन अब्राहम की 'नो स्मोकिंग' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'रावण' फिल्म को भी आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'द प्रेसीडेंट इज कमिंग' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है।

Source: Bollywoodlife.com

'ए वेडनेसडे' फिल्म भी प्राइम वीडियोज पर देखी जा सकती है।

Source: Bollywoodlife.com

'अगली' फिल्म को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'धोबी घाट' फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

Source: Bollywoodlife.com

रणबीर-दीपिका की 'तमाशा' फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

रणवीर-सोनाक्षी की 'लुटेरा' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

Source: Bollywoodlife.com

कटरीना और आदित्य की 'फितूर' फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: मॉडल से ब्रह्मचारिणी बनी राहुल रॉय की बहन की फोटोज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.