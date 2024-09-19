बहुत कंफ्यूजिंग हैं ओटीटी पर मौजूद ये 9 फिल्में
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 19, 2024
जॉन अब्राहम की 'नो स्मोकिंग' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
'रावण' फिल्म को भी आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
'द प्रेसीडेंट इज कमिंग' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
'ए वेडनेसडे' फिल्म भी प्राइम वीडियोज पर देखी जा सकती है।
'अगली' फिल्म को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
'धोबी घाट' फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।
रणबीर-दीपिका की 'तमाशा' फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
रणवीर-सोनाक्षी की 'लुटेरा' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।
कटरीना और आदित्य की 'फितूर' फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।
