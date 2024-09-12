इन मर्डर मिस्ट्री फिल्मों की कहानी में अटक जाएगा दिमाग, झंड हो जाएगी जिंदगी

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Sep 12, 2024

बदलापुर का एक्शन थ्रिलर आपको खुश कर देगा। ये फिल्म जी5 पर है।

Source: Bollywoodlife.com

दृश्यम की मर्डर मिस्ट्री आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये फिल्म हॉटस्टार पर है।

विद्या बालन की फिल्म कहानी अमेजन प्राइम पर है, जिसकी मिस्ट्री मजेदार है।

मर्दानी एक्शन और मर्डर मिस्ट्री वाली फिल्म है।

मर्डर मुबारक सारा अली खान की फिल्म है, जो नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

रहस्य जी5 पर फ्री में मौजूद है। ये फिल्म आपको हैरान कर देगी।

रुस्तम जी5 पर आसानी से देखने के लिए मिल जाएगी।

आमिर खान की तलाश नेटफ्लिक्स समेत कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है।

सच्ची घटना पर आधारित फिल्म तलवार हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

