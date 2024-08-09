हॉरर नहीं हैं ये फिल्में, लेकिन देखकर दहल जाएगा दिल
'वेलकम हॉम', इस फिल्म में पिता ही अपनी बेटी का शारिरिक शोषण करता है।
ट्रैप्ड, फिल्म में शौर्य की कहानी को दिखाया गया है, जो बिना खाने, लाइट और पानी के एक घर में फंस जाता है।
'आमिस' फिल्म में एक महिला और युवा की लव स्टोरी दिखाई गई है, जो इंसानी मांस तक खाने लगते हैं।
'मात्रुभूमि' में एक शख्स अपनी और अपने बेटों की भवस को पूरा करने के लिए महिला को खरीदता है।
अगली, इस फिल्म में एक पिता पर अपनी ही बेटी को किडनैप करने का आरोप लगता है।
'एनएच10' फिल्म में एक कपल सड़क यात्रा के दौरान ओनर किलिंग देख लेता है।
'अमावस' नरगिस फाखरी स्टारर इस फिल्म में आप डर का सामना करेंगे।
'हैदर' इस फिल्म में जम्मू-कश्मीर में फैले आतंकवाद और उसकी भयावहता को दिखाया गया है।
