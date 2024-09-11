आपको ट्रॉमा में डाल देंगी ओटीटी पर मौजूद इन 9 फिल्मों की एंडिंग

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 11, 2024

यूट्यूब पर मौजूद 'वेलकम होम' देखकर आपको कई दिनों तक नींद नहीं आएगी।

सोनी लिव पर मौजूद 'गार्गी' फिल्म काफी डिस्टर्बिंग है।

'चांदनी बार' फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।

'आमिस' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।

'तितली' फिल्म भी बेहद ही डिस्टर्बिंग है।

नेटफ्लिक्स पर मौजूद शाहिद कपूर की 'हैदर' फिल्म देखकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी।

यूट्यूब पर मौजूद 'मात्रुभूमि' फिल्म देखकर आपके कलेजा कांप उठेगा।

अनुष्का शर्मा की 'परी' फिल्म प्राइम वीडियोज पर मौजूद है।

'अज्जी' फिल्म को भी आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

