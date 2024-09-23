कमजोर दिल वाले भूलकर भी न देखें ये 9 खौफनाक फिल्म

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Sep 23, 2024

महाराजा नेटफ्लिक्स की धांसू फिल्म है, जिसका एक्शन हर कोई नहीं देख पाएंगे।

अ थर्सडे हॉटस्टार की फिल्म है, जो हर किसी को हैरान कर दगी।

बदला नेटफ्लिक्स की फिल्म है।

बरोट हाउस में एक बच्चा क्राइम करता हुआ दिखाई देता है।

भय हॉटस्टार की हैरान कर देने वाली फिल्म है।

ब्लर तापसी पन्नू की फिल्म है, जी5 की फिल्म है।

चुप द रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट की कहानी आपका दिमाग हिला देगी।

गैंग्स ऑफ वासेपुर जियो सिनेमा की फिल्म है, जिसे देखकर दिमाग हिल जाएगा।

रत्सासन हॉटस्टार की क्राइम थ्रिलर फिल्म है।

