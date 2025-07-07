इन 9 शोज में दिखाया गया है जबरदस्त सस्पेंस, आप भी बोलेंगे- 'ये कैसे हुआ?'

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jul 07, 2025

अरशद वासरी और वरुण सोबती की 'असुर' वेब सीरीज को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

बार्ड ऑफ ब्लड, यह वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.

शेफाली शाह की 'दिल्ली क्राइम' आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इस शो में दिल्ली की खौफनाक घटनाओं को दिखाया गया है.

किलर सूप, यह वेबसीरीज भी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

मिर्जापुर, खून खराबे से भरी इस वेब सीरीज को आप अमेजन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

पाताल लोक, जयदीप अहलावत की इस सीरीज को भी आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

सेक्रेड गेम्स, इस वेब सीरीज को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

तांडव, यह वेब सीरीज भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.

आश्रम, यह वेब सीरीज प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.

