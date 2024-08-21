ये हैं साउथ की सबसे ज्यादा वॉयलेंट फिल्में, दिखेगा भयंकर खून-खराबा
Pratibha Gaur
| Aug 21, 2024
प्राइम वीडियोज पर मौजूद अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' में खूब खून खराबा दिखाया गया है।
'सराइनोडु' फिल्म को आप सन नेक्स्ट पर देख सकते हैं।
ऋषभ शेट्टी की 'कंतारा' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
'दशहरा' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
थलापति विजय की 'लियो' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
'विक्रम वेधा' को आप डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
प्राइम वीडियोज पर मौजूद 'केजीएफ' में भी खूब खून खराबा देखने को मिलेगा।
'वालीमाई' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।
'विसारनाई' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।
