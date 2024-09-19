हॉटस्टार की इन फिल्मों की गुत्थी सुलझाते-सुलझाते बाल हो जाएंगे सफेद

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Sep 19, 2024

अ थर्सडे यामी गौतम की फिल्म है, जिसे देख आपको मजा आ जाएगा।

अक्षय कुमार की बेबी देखकर आपको मजा आ जाएगा।

कठपुतली की मिस्ट्री भरी कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया था

दृश्यम की मिस्ट्री सुलझाना हर किसी की बसकी बात नहीं है।

गैस लाइट थ्रिलर और मिस्ट्री से भरी हुई दमदार फिल्म है।

कैथी क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें सस्पेंस का तड़का लगा है।

रवीना टंडन की मात्र में क्राइम और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का लगा है।

तलवार सच्ची घटना पर आधारित मर्डर मिस्ट्री फिल्म है।

रत्सासन क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसका सस्पेंस रोंगटे खड़े कर देगा।

