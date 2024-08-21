रातों की नींद उड़ा देंगी ओटीटी पर मौजूद ये 9 मर्डर मिस्ट्री फिल्में

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 21, 2024

करीना कपूर और जयदीप अहलावत की 'जाने जान' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

मनोज बाजपेयी की 'साइलेंस 2' जी5 पर मौजूद है।

'रात अकेली है', नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

तापसी पन्नी की 'बदला' को आप नेटफिल्क्स पर देख सकते हैं।

सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'इत्तेफाक' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

इरफान खान की 'तलाव' हॉटस्टार पर अवेलेबल है।

'कहानी' को आप प्राइम वीडियोज या फिर हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं।

अजय देवगन की 'दृश्यम' प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।

आदित्य रॉय कपूर की 'गुमराह' को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

