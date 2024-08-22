दम है तो सुलझाकर दिखाएं साउथ की इन 9 फिल्मों की मिस्ट्री

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 22, 2024

प्राइम वीडियोज पर मौजूद 'कैथी' फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस दिखाया गया है।

यूट्यूब पर मौजूद 'चेज' फिल्म की मिस्ट्री सुलझाने में आपका दिमाग घूम जाएगा।

सिद्धार्थ की 'चिट्ठा' फिल्म को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

'जॉन लुथर' फिल्म को आप अहा ऐप पर देख सकते हैं।

'मिडनाइट मर्डर्स' फिल्म भी अहा ऐप पर अवेलेबल है।

प्राइम वीडियोज पर मौजूद 'हिट: द सेकंड केस' आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी।

विजय सेतुपति की 'सुपर डिलक्स' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

जी5 पर मौजूद 'फॉरेंसिक' फिल्म में भी जबरदस्त सस्पेंस दिखाया गया है।

'इवारू' फिल्म प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।

