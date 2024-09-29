इन 9 मलयालम फिल्मों का सस्पेंस देखकर होगी हैरत
Pratibha Gaur
| Sep 29, 2024
'इनी उथारम' मूवी को आप जी5 पर देख सकते हैं.
'कुटावुरम शिक्षायुम' फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
'इला वेज्झा पोंचिरा' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
'हेवन' फिल्म हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
जी5 पर मौजूद 'कीदाम' में आपको जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा.
'कूमैन' फिल्म प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.
'थलावन' फिल्म सोनी लिव पर मौजूद है.
'गोलम' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
'नाइट ड्राइव' नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
